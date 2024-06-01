Haberler Haberler LGS SINAV YERİ SORGULA | 2024 LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi PDF İNDİR

LGS SINAV YERİ SORGULA | 2024 LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi PDF İNDİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı için beklenen an geldi. Bu yıl 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgeleri ve yerleri, sınava günler kala erişime açıldı. LGS'ye katılacak adaylar için için '2024 LGS'ye hangi okulda gireceğim?' sorusunun cevabını, LGS sınav yeri sorgulama ve LGS giriş belgesi PDF indirme ekranını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS SINAV YERİ SORGULA | 2024 LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi PDF İNDİR

LGS SINAV YERİ SORGULA | 8. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine devam edecekleri liseyi belirlemek için katılacakları LGS sınavına sayılı günler kala, arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. 24 Mayıs Cuma günü erişime açılan belgelerle birlikte öğrenciler, sınav yerini öğrenirken 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınavla ilgili sorgulanan 'LGS sınav yeri sorgula, 2024 LGS'ye hangi okulda gireceğim? 2024 LGS giriş belgesi PDF indir' konularını sizler için derledik.

&NBSP;2024 LGS'YE HANGİ OKULDA GİRECEĞİM?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2024 LGS sınav giriş belgesinin 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren erişime açılacağı kaydedildi. Elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak olan belgeler, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

MEB LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

2024 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

2024 LGS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor. LGS sınavında uçlu kalem yasağı bulunmuyor fakat sınav anında mağduriyet yaşanmaması adına kurşun kalem isteniyor.

2024 LGS YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

LGS'ye girmek zorunlu değildir. Sınava girmeyecek öğrenciler için tercih edebilecekleri liseler bulunuyor. Sınava girmese bile lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler yerleşmek zorunda kalacak. LGS'ye giremeyen öğrenciler sadece okul puanıyla da liselere girebilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl LGS tercih süreci 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bu kapsamda, LGS 2024 tercih sürecinin Temmuz ayının ilk veya ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi
Milli Takım'a kötü haber!
DİĞER
50. yaşını kutlayan Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho...
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?
2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS tercihleri ne zaman?
LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | LGS puanı nasıl hesaplanır? Doğru, yanlış, net sayısıyla LGS sınav puanı hesapla
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi 12:03
Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle! Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle! 11:55
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan saldırıya uğradı! MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan saldırıya uğradı! 11:18
Milli Takım'a kötü haber! Milli Takım'a kötü haber! 11:17
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... 11:07
F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! 10:10
Daha Eski
Filenin Sultanları ABD karşısında! Filenin Sultanları ABD karşısında! 10:07
Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? 10:01
Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! 09:55
Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... 09:46
Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! 09:37
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu 09:34