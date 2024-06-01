LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS'nin 2 Haziran Pazar günü yapılacak iki oturumunun tamamlanmasıyla öğrencilerde sınav heyecanı, yerini tercih heyecanına bırakacak. Okulların belirledikleri taban ve tavan puanlar referans alınarak yapılan tercihlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görmek istedikleri kurumları seçecek. Peki 2024 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

LGS sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yaptığınız her 3 soru, 1 doğru cevabınızı geçersiz yapacaktır. Bu nedenle uzmanlar, adayların doğruluğundan emin olmadıkları soruları boş bırakmaları gerektiğini belirtiyor.