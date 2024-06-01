Haberler Haberler LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için araştırmalar hız kazandı. 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınava 1 milyondan fazla aday başvuru yaparken sonuçların açıklanacağı tarih de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin birbiriyle yarışacağı sınavın ardından öğrenciler, puan durumuna göre tercih yapacak. 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirleyecek olan adaylar, arama motorlarında 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Geçtğimiz sene yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanırken bu yıl da tercihlerin sona ermesinden sonraki hafta yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi
F.Bahçe'ye dünya yıldızları bir bir gelecek!
DİĞER
50. yaşını kutlayan Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho...
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS sınav yeri sorgula | 2024 LGS giriş belgesi PDF indir
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?
2024 LGS tercihleri ne zaman?
LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | LGS puanı nasıl hesaplanır? Doğru, yanlış, net sayısıyla LGS sınav puanı hesapla
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi 12:03
Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle! Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle! 11:55
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan saldırıya uğradı! MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan saldırıya uğradı! 11:18
Milli Takım'a kötü haber! Milli Takım'a kötü haber! 11:17
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... 11:07
F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! 10:10
Daha Eski
Filenin Sultanları ABD karşısında! Filenin Sultanları ABD karşısında! 10:07
Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? 10:01
Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! 09:55
Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... 09:46
Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! 09:37
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu 09:34