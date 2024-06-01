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DORTMUND REAL MADRID CANLI İZLE | Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Final müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı Hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:50
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DORTMUND REAL MADRID CANLI İZLE | Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dortmund - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-0'lık skorla geçerek finale yükselirken Real Madrid ise Bayern Münih'i 4-3 yenerek finale çıkmayı başardı.

Final karşılaşmasının hakemi Slovenya'dan Slavko Vincic olacak. Dortmund - Real Madrid maçı Vincic'in ikinci büyük UEFA kulüp yarışması finali olurken maç normal sürede berabere biterse 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Öte yandan final maçı öncesinde ünlü rock yıldızı Lenny Kravitz bir performans sergileyecek ve bu gösteri UEFA'nın resmi web sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

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