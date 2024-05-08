TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Carlos Vinicius ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, hücum hattını 18 yaşındaki genç golcüyle güçlendirmek istiyor. Cimbom'un gözdesi konumundaki o forvetin bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
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İç transferde birçok oyuncusuyla sözleşme yenileyen Cimbom, kiralık sözleşmesi bitecek olan Carlos Vinicius ile yollarını ayıracak.
Deneyimli forvete veda edecek Aslan, hücum hattına genç ve potansiyeli yüksek bir ismi transfer etmek istiyor.
ANTON MATKOVIC HAREKATI!
Takvim'in haberine göre; Yönetim, scout ekibinin bir süredir takip edip olumlu rapor verdiği 18'lik golcü Anton Matkovic için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen genç golcüye Avrupa'nın önemi takımları ilgi gösteriyor.
18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO!
Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında.
Osijek'le bu sezon 18 maça çıkıp 4 kez gol sevinci yaşayan 1.91 boyundaki Hırvat futbolcunun takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
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