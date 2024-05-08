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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Carlos Vinicius ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, hücum hattını 18 yaşındaki genç golcüyle güçlendirmek istiyor. Cimbom'un gözdesi konumundaki o forvetin bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

Galatasaray yeni sezonda kadrosuna yetenekleri gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçta alacağı 4 puanla mutlu sona ulaşacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

24. kez Süper Lig'i zirvede tamamlamaya hazırlanan Aslan, geleceğe yönelik hamlelere büyük önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

İç transferde birçok oyuncusuyla sözleşme yenileyen Cimbom, kiralık sözleşmesi bitecek olan Carlos Vinicius ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

Deneyimli forvete veda edecek Aslan, hücum hattına genç ve potansiyeli yüksek bir ismi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

ANTON MATKOVIC HAREKATI!
Takvim'in haberine göre; Yönetim, scout ekibinin bir süredir takip edip olumlu rapor verdiği 18'lik golcü Anton Matkovic için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen genç golcüye Avrupa'nın önemi takımları ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO!
Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında.

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