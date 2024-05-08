TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 18'lik golcü! Bonservisi belli oldu

18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO!

Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında.