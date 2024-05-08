Haberler Fenerbahçe Monaco 79-80 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe Beko final four'da

Monaco 79-80 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe Beko final four'da

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında Monaco ile kozlarını paylaştı. Normal süresi beraberlikle biten mücadeleyi uzatmalarda 80-79 kazanan sarı-lacivertliler adını final four'a yazdırdı. Önemli bir galibiyet alan Kanarya'nın final four'daki rakibi Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:53 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:51
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Monaco 79-80 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe Beko final four'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fransız ekibi Monaco'yu 80-79 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, 5 yıl sonra Final Four'a katılma başarısı gösterdi.

THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Monaco 40-35 önde tamamlarken, normal süre 70-70'lik skorla tamamlanarak uzamalara gidildi. Sarı-lacivertliler parkeden 80-79 galip ayrılarak adını Final Four'a yazdırdı.

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle 5 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Euroleague Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

JASIKEVICIUS ÜST ÜSTE 4. KEZ

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerin bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de üst üste 4. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. Son 3 sezonda Barcelona ile birer kez, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

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