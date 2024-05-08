İspanyollar duyurdu! Marcao'dan Sevilla'ya Galatasaray isteği...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon Euro'ya transfer olan Marcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilyalı savunma oyuncusu sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığı günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamadı. İspanyol ekibinin de oyuncuyla devam etmek istemediği öğrenildi. Marcao ise bu konuda Sevilla'ya gitmek istediği Süper Lig ekibini iletti. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:55
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Sarı-kırmızılılarda özellikle stoper hattında Nelsson, Davinson ve Abdülkerim Bardakçı'nın performansı göz doldurmaya devam ediyor.
Galatasaray'da bu gelişmeler sonrası yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali en yüksek isim ise Davinson Sanchez olarak öne çıktı.
Sarı-kırmızılıların yeni sezonda ise bu bölgeye takviye yapması bekleniyor.
İSPANYOLLAR DUYURDU: MARCAO VE GALATASARAY...
İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Marcao ile Sevilla yaz transfer döneminde yollarını ayıracak.
Haberin detayında ise Marcao'nun Sevilla kulübüne, Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği iddia edildi.
Brezilyalı stoper, bu sezon La Liga'da 6 maçta görev aldı.
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