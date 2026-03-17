CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dünya devinden Singo'ya kanca! Herkes Liverpool derken...

Dünya devinden Singo'ya kanca! Herkes Liverpool derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla göz doldurdu. Adı Liverpool ile anılan Fildişili savunma oyuncusuna bir dünya devi daha talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 08:33
Üç kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dünya çapında gündem olmuştu.

Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi dünya yıldızlarını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Singo oldu.

Cimbom, Monaco forması giyen Fildişili savunma oyuncusunu 30.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı.

Sakatlığın ardından gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'nun ismi Avrupa takımları ile anılmaya devam ediyor.

NAPOLI TALİP OLDU

Daha önce İngiliz ekibi Liverpool'un radarına girdiği iddia edilen Singo'yu bu kez Napoli takip ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olan Singo için Napoli yazın kapıyı çalacak.

Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta süre aldı.

Fildişili oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Singo'nun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam... G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam... 09:06
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri 08:45
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! 08:44
Singo'ya dev talip! Liverpool derken... Singo'ya dev talip! Liverpool derken... 08:33
Potanın Perileri Dünya Kupası yolunda! Potanın Perileri Dünya Kupası yolunda! 08:27
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:08
Daha Eski
Londra'da kazanan çıkmadı! Londra'da kazanan çıkmadı! 01:08
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:07
Londra'da kazanan çıkmadı! Londra'da kazanan çıkmadı! 01:01
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:44
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:39
İşte G.Saray'ın ilk bombası! İşte G.Saray'ın ilk bombası! 00:34