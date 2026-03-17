Dünya devinden Singo'ya kanca! Herkes Liverpool derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla göz doldurdu. Adı Liverpool ile anılan Fildişili savunma oyuncusuna bir dünya devi daha talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 08:33
25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı.
Sakatlığın ardından gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'nun ismi Avrupa takımları ile anılmaya devam ediyor.
NAPOLI TALİP OLDU
Daha önce İngiliz ekibi Liverpool'un radarına girdiği iddia edilen Singo'yu bu kez Napoli takip ediyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olan Singo için Napoli yazın kapıyı çalacak.
Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta süre aldı.
Fildişili oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Singo'nun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.
