U17 Erkek Basketbol Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!

FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Fransa, ilk periyodu 24-21, ilk yarıyı ise 46-45 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği de 70-68 üstün geçen Fransa karşısında son periyotta etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlılar, geriden gelerek mücadeleyi 94-87 kazandı ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinden Aydın Örs ile eski milli basketbolcular Mehmet Okur ve Semih Erden de tribünden takip etti.

U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde yarın Sırbistan ile finale yükselme mücadelesi verecek.