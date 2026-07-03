Mısır penaltılarda Avustralya'yı devirdi! Tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avustralya'yı normal süresi 1-1 eşitlikle geçilen karşılaşmada penaltı atışlarında 4-2'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Mısır'ın golünü 13. dakikada Emam Ashour kaydetti.
Avustralya'nın tek golü ise 55. dakikada kendi kalesine Mohamed Hany'den geldi.
Mısır'ın son 16 turundaki rakibi Arjantin-Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibi olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERi
⚽️ Karim Hafez'in ortasını Emam Ashour arka direkte ağlara gönderdi. Mısır 1-0 önde. pic.twitter.com/iat2pOPzS2
— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026
Avustralya beraberliği duran topla buluyor. Mohamed Hany topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1. pic.twitter.com/nOzCd9MNu1— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026