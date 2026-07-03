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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mısır penaltılarda Avustralya'yı devirdi! Tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi

Mısır penaltılarda Avustralya'yı devirdi! Tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avustralya'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 23:52
Mısır penaltılarda Avustralya'yı devirdi! Tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avustralya'yı normal süresi 1-1 eşitlikle geçilen karşılaşmada penaltı atışlarında 4-2'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Mısır'ın golünü 13. dakikada Emam Ashour kaydetti.

Avustralya'nın tek golü ise 55. dakikada kendi kalesine Mohamed Hany'den geldi.

Mısır'ın son 16 turundaki rakibi Arjantin-Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibi olacak.

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