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Haberler Galatasaray Galatasaray Kadın Futbol Takımı Patricia Morais ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Patricia Morais ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekiz Kadın Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Patricia Morais'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 20:32
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Patricia Morais ile sözleşme imzaladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli kaleci Morais'i kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine ülkesi Portekiz'de başlayan Patricia Morais; Dezembro, GDC A-dos-Francos, FF Yzeure, ASPTT Albi, Sporting CP ve son olarak SC Braga formalarını giydi. Kulüp kariyeri boyunca birçok ulusal başarıya imza atan tecrübeli file bekçisi; Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklarla kariyerine önemli başarılar sığdırdı. 100'ün üzerinde milli maça çıkan Patricia Morais; UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası başta olmak üzere birçok büyük uluslararası organizasyonda Portekiz'i başarıyla temsil etti.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

İmzanın ardından Morais, "Benim için Galatasaray gibi bir kulübü temsil edebilmek çok önemli. Burada olmaktan çok mutluyum. Kesinlikle kazanmak için geldim. Umarım birçok şampiyonluk kazanabiliriz. Kazanmaya çok açım. Kulüp de öyle. Bu yüzden Galatasaray'ı zirvede görebilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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