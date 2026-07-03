Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın 4 yıllığına kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların Slovakya kampında ilk antrenmanına çıktı.

Samorin şehrinde bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü, basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonların üzerinde durulduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ouattara, ilk kez takımla çalıştı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi de Slovakya kampındaki çalışmalara bugün dahil oldu.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden takip etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.