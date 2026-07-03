2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda nefesler tutuldu. Son 16 turuna yükselme mücadelesi veren Kolombiya ile Gana, Kansas City'de karşı karşıya geliyor. K Grubu'nu lider olarak tamamlayan Kolombiya ile L Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek en iyi üçüncüler arasından eleme aşamasına yükselen Gana, adını son 16 turuna yazdırabilmek için kozlarını paylaşıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KOLOMBİYA-GANA MAÇI İLK 11'LERİ

Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, Rodriguez, Diaz, Cordoba.

Gana: Ati-Zigi, Senaya, Mensah, Opoku, Luckassen, Partey, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Williams, Ayew.

KOLOMBİYA-GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevu Türkiye saati ile 04.30'da başladı.

KOLOMBİYA-GANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kolombiya-Gana mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽️ Suarez'den harika servis Arias'tan gelişine şık vuruş! Kolombiya, Gana karşısında önde! pic.twitter.com/ZumKperJ8o — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026