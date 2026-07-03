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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Kolombiya-Gana | CANLI İZLE

Kolombiya-Gana | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Eleme aşamasında kritik bir mücadeleye çıkan Kolombiya ile Gana, Kansas City'de karşı karşıya geliyor. K Grubu'nu zirvede tamamlayarak adını son 32 turuna yazdıran Kolombiya ile en iyi grup üçüncüleri arasında yer alarak eleme etabına yükselen Gana, son 16 biletini almak için kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 04:13 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 05:10
Kolombiya-Gana | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda nefesler tutuldu. Son 16 turuna yükselme mücadelesi veren Kolombiya ile Gana, Kansas City'de karşı karşıya geliyor. K Grubu'nu lider olarak tamamlayan Kolombiya ile L Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek en iyi üçüncüler arasından eleme aşamasına yükselen Gana, adını son 16 turuna yazdırabilmek için kozlarını paylaşıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KOLOMBİYA-GANA MAÇI İLK 11'LERİ

Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, Rodriguez, Diaz, Cordoba.

Gana: Ati-Zigi, Senaya, Mensah, Opoku, Luckassen, Partey, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Williams, Ayew.

KOLOMBİYA-GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevu Türkiye saati ile 04.30'da başladı.

KOLOMBİYA-GANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kolombiya-Gana mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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