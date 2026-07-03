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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arjantin uzatmalarda güldü!

Arjantin uzatmalarda güldü!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1'lik eşitlik ile noktalanan maçta Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. İşte maçın detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 00:56 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 04:06
Arjantin uzatmalarda güldü!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlik ile tamamlanan mücadelede gülen taraf Arjantin oldu ve uzatma bölümünde 3-2 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Arjantin'in gollerini dakika 29'da Lionel Messi, dakika 92'de Lisandro Martinez ve dakika 111'de Romero kaydetti.

Yeşil Burun Adaları'nın golleri ise dakika 59'da Deroy Duarte'den ve dakika 103'de Sidny Lopes Cabral'dan geldi.

MESSI İÇİN TARİHİ GECE

Lionel Messi, turnuvadaki 20. golünü kaydederek kendisine ait gol rekorunu tazeledi. Messi ayrıca üst üste 8 Dünya Kupası maçında gol atarak istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ilk oyuncu olarak bir ilke daha imza attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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