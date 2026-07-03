Arjantin uzatmalarda güldü!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlik ile tamamlanan mücadelede gülen taraf Arjantin oldu ve uzatma bölümünde 3-2 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Arjantin'in gollerini dakika 29'da Lionel Messi, dakika 92'de Lisandro Martinez ve dakika 111'de Romero kaydetti.

Yeşil Burun Adaları'nın golleri ise dakika 59'da Deroy Duarte'den ve dakika 103'de Sidny Lopes Cabral'dan geldi.

MESSI İÇİN TARİHİ GECE

Lionel Messi, turnuvadaki 20. golünü kaydederek kendisine ait gol rekorunu tazeledi. Messi ayrıca üst üste 8 Dünya Kupası maçında gol atarak istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ilk oyuncu olarak bir ilke daha imza attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Messi Messi Messi! Üst üste 8. maçta da golünü atıyor! Harika bir ilk dokunuş kusursuz bitiricilik! Arjantin öne geçti! pic.twitter.com/tr3VvddhbO — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026

⚽️ Yeşil Burun Adaları'nın baskısı sonuç verdi! Deroy Duarte beraberliği getiren golü attı! pic.twitter.com/YOSwqfS2BV — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026

⚽ Messi, Alvarez durdu savunmadan gelen Lisandro Martinez golü attı! Arjantin uzatmalarda yeniden öne geçti! pic.twitter.com/NsjHTYpToH — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026

⚽️ Aman Aman Aman! Lopes Cabral'dan inanılmaz bir gol! Golü attı eşine koştu! Maçta beraberlik var!! pic.twitter.com/gRrfPadPzn — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026