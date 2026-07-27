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Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'in!

Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'in!

Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak seçildi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 17:49
Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'in!

FIFA'nın açıklamasında 23 yaşındaki Cabral'ın golünün, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu.

Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turda veda etmişti.

Bordo-mavili ekip, Yeşil Burun Adalı sol beki Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'dan 5 yıllığına kadrosuna bağladı.

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