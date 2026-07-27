Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'in!

FIFA'nın açıklamasında 23 yaşındaki Cabral'ın golünün, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu.

Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turda veda etmişti.

Bordo-mavili ekip, Yeşil Burun Adalı sol beki Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'dan 5 yıllığına kadrosuna bağladı.

💬 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan futbolcumuz Sidny Lopes Cabral'dan mesaj var "Ne kadar minnettar olduğumu tarif edemiyorum. Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim"@FIFAWorldCup | #FWC26 pic.twitter.com/MZggHdvsVw