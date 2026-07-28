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Haberler Dünya Kupası İtalya'da 2. Roberto Mancini dönemi!

İtalya'da 2. Roberto Mancini dönemi!

Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılma başarısı gösteremeyen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör belirsizliği sona erdi. İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin yeniden milli takımın başına getirildiğini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:49
İtalya'da 2. Roberto Mancini dönemi!

Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılamayan İtalya'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Andrea Pirlo ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan İtalya'da rota daha önce milli takımı çalıştıran Roberto Mancini'ye çevrilmişti. İtalya Futbol Federasyonu, Mancini'nin milli takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.

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