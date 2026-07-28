İtalya'da 2. Roberto Mancini dönemi!

Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılamayan İtalya'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Andrea Pirlo ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan İtalya'da rota daha önce milli takımı çalıştıran Roberto Mancini'ye çevrilmişti. İtalya Futbol Federasyonu, Mancini'nin milli takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.

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