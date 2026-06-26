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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Merih Demiral: Yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz

Merih Demiral: Yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından milli takımın tecrübeli oyuncularından Merih Demiral, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 22:09
Merih Demiral: Yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Ay-yıldızlıların tecrübeli futbolcularından Merih Demiral resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Demiral paylaşımında, "Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamak da eleştirmek de milletimizin hakkıdır. Çünkü biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak hayallerimizin çok uzağında, hepimizi derinden üzen bir turnuva geçirdik. Yaşattığımız hayal kırıklığı için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz. Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ama bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Bu formaya ve bu bayrağa layık olabilmek için her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

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