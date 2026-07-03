Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu!

Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp gerçekleştirecek. Galatasaray, kamp sürecindeki ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da İtalyan ekibi AC Monza ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda Venezia FC ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Avusturya kampı sonrası üçüncü hazırlık maçı ise İstanbul'da yapılacak. Sarı-kırmızılı ekip, Villarreal CF ile 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARININ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

24 Temmuz Cuma (21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi (21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadı)

8 Ağustos Cumartesi (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)