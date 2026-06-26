Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu elde eden Galatasaray, yeni sezonda da 5. kez şampiyon olarak rekor kırmak istiyor. Bu doğrultuda da sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Öte yandan Cimbom'un yıldızı Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldızı Wilfried Singo, İnter'in radarında. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi teklif gelebilir. İnter'in 30 milyon euronun üzerinde bir teklif yapması bekleniyor. Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan maçta sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Singo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yaptı. 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz Monaco'dan Galatasaray'a 30.7 milyon euroya transfer olmuştu.