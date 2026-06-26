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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Galatasaray için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızlıların o yıldızı için Inter'in resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu elde eden Galatasaray, yeni sezonda da 5. kez şampiyon olarak rekor kırmak istiyor.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Bu doğrultuda da sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Öte yandan Cimbom'un yıldızı Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldızı Wilfried Singo, İnter'in radarında.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi teklif gelebilir.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

İnter'in 30 milyon euronun üzerinde bir teklif yapması bekleniyor.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan maçta sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Singo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yaptı. 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

Inter'den Galatasaray'ın yıldızına kanca! Resmi teklif kapıda

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz Monaco'dan Galatasaray'a 30.7 milyon euroya transfer olmuştu.

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