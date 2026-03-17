Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan dorukta! Türkiye Kadın Millî Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki son maçında Macaristan Kadın Millî Basketbol Takımı ile karşı karşıya geliyor.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 08:27
Türkiye-Macaristan basketbol maçı canlı izle...

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında bugün Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu dev mücadele, millilerimiz için tamam mı devam mı niteliği taşıyor. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, kendisiyle aynı puana sahip olan Macaristan'ı devirerek tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası vizesi almayı hedefliyor.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bu kritik maça bugün (17 Mart Salı) günü çıkacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Potanın Perileri'nin Macaristan ile oynayacağı bu önemli karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BU MAÇ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Milli takımımız, Macaristan'ı yenmesi durumunda tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası vizesi alacak. C Grubu'ndaki 5. ve son maç olması sebebiyle turnuva kaderini belirleyecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan'ı İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU NE?

Millilerimiz, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Şu an Macaristan ile aynı puanda bulunan takımımız, bu maçı kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor.

İşte G.Saray'ın ilk bombası!
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 18. gün | Trump'tan İran itirafı: Kimse beklemiyordu
Singo'ya dev talip! Liverpool derken...
Barış Alper için 3 İngiliz ekibi devrede!
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finalinin biletleri satışa çıktı Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finalinin biletleri satışa çıktı 09:21
G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam... G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam... 09:06
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri 08:45
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! 08:44
Singo'ya dev talip! Liverpool derken... Singo'ya dev talip! Liverpool derken... 08:33
Potanın Perileri Dünya Kupası yolunda! Potanın Perileri Dünya Kupası yolunda! 08:27
Daha Eski
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:08
Londra'da kazanan çıkmadı! Londra'da kazanan çıkmadı! 01:08
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:07
Londra'da kazanan çıkmadı! Londra'da kazanan çıkmadı! 01:01
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:44
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:39