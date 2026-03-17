CANLI | Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında bugün Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu dev mücadele, millilerimiz için tamam mı devam mı niteliği taşıyor. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, kendisiyle aynı puana sahip olan Macaristan'ı devirerek tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası vizesi almayı hedefliyor.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bu kritik maça bugün (17 Mart Salı) günü çıkacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Potanın Perileri'nin Macaristan ile oynayacağı bu önemli karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BU MAÇ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Milli takımımız, Macaristan'ı yenmesi durumunda tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası vizesi alacak. C Grubu'ndaki 5. ve son maç olması sebebiyle turnuva kaderini belirleyecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan'ı İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU NE?

Millilerimiz, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Şu an Macaristan ile aynı puanda bulunan takımımız, bu maçı kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor.

TÜRKİYE BASKET MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ