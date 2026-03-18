Potanın Perileri Dünya Kupası'nda!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i yenmesiyle Dünya Kupası'na adını yazdırdı. İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan C Grubu'nda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta Japonya, Arjantin'i 83-39 yendi. Böylece iki galibiyetli Potanın Perileri, ilk 4'ü garantiledi.

3. KEZ KUPADAYIZ

Ay-Yıldızlılarımız, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na üçüncü kez katılma hakkı kazanarak, ülkemizi büyük bir sevince boğdu. Milli Takımımız ilk olarak 2014'te ülkemizde düzenlenen turnuvada 4. sırayı elde etti. 2018'de İspanya'daki organizasyonu ise 10. sırada tamamladı.