Galatasaray Boey'in bonservisini alıyor! Ödenecek rakam...
Son dakika Galatasaray haberleri: Kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 09:06
Sarı-kırmızılı forma altındaki başarılı performansına kaldığı yerden devam eden 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yeni sezonun planlamasını yapmaya devam eden Galatasaray, Boey ile devam etmek istiyor.
Sözleşmede 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunsa da Alman ekibinin 10 milyon Euro seviyesinde bir bedele Boey'i göndermeye hazır.
Sarı-kırmızılılar 35 milyona Euro'ya gönderdiği Sacha Boey'i 10 milyona almaya razı.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol attı.
Fransız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
