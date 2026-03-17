Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük endişe! 6 isim kart sınırında
Şampiyonluk yarışında 7 puan geriye düşen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde mücadele öncesi 6 isim sarı kart sınırında yer alıyor. Yıldız isimler kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 09:12
Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.
Oynayabilecek 5 isim bugün görev yapar ve kart görürlerse, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.
17 Mart Salı günü(bugün) Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
