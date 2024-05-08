Fenerbahçe'de Oosterwolde gelişmesi! Galatasaray derbisinde...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Dizinden yaşadığı sorun nedeniyle yurt dışında menisküs ameliyatı olan Hollandalı oyuncu, başarılı bir rehabilitasyon sürecinin ardından kısa sürede iyileşti. Peki Oosterwolde Galatasaray derbisinde sahada olacak mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:31 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BİYONİK ADAM OOSTERWOLDE!
Sezonu kapattığı öne sürülen genç oyuncu, beklenenden daha kısa sürede iyileşti.
Başarılı bir rehabilitasyon süreci geçiren yıldız futbolcu, fizik yapısının güçlü olması nedeniyle sakatlığını kısa sürede atlattı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Hürriyet'in haberine göre; Oldukça çabuk bir zamanda iyileşen 23 yaşındaki oyuncu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
GALATASARAY DERBİSİNDE OLACAK MI?
Hollandalı oyuncunun, Galatasaray derbisinde Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.
Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, 2 gollük katkı verdi.
DİĞER