Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! İşte o anlar

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! İşte o anlar

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin dördüncü maçında Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Karşılaşma bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 23:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! İşte o anlar

Karşılaşmanın bitiminin ardından Monacolu oyuncular ile Fenerbahçe arasında tartışma çıktı. Hall'ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlara hareketlerde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen bazı taraftarlar, karşılık verince tartışma daha da alevlendi. Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi. Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti.

İŞTE O ANLAR

İŞTE MAÇ SONU YAŞANANLAR

G.Saray'a Sırp forvet! Yeni sezonun golcüsü hazır
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı!
DİĞER
Son dakika haberleri: Ve Semih Kılıçsoy Avrupa yolcusu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu
VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı!
F.Bahçe Beko - Monaco | CANLI
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! 23:06
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! 22:41
Worrall: Zorlandığımız bir sezon oldu! Worrall: Zorlandığımız bir sezon oldu! 22:28
"Bu sezon kupa kazanırsak..." "Bu sezon kupa kazanırsak..." 22:24
Beşiktaş son dakikada güldü! Beşiktaş son dakikada güldü! 22:03
Başkentte puanlar paylaşıldı! Başkentte puanlar paylaşıldı! 21:58
Daha Eski
G.Saray Sutopu Süper Ligi'nde şampiyon! G.Saray Sutopu Süper Ligi'nde şampiyon! 21:14
Beşiktaş E. farklı kazandı! Beşiktaş E. farklı kazandı! 20:35
Hatayspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! Hatayspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! 20:33
VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 20:19
F.Bahçe Beko - Monaco | CANLI F.Bahçe Beko - Monaco | CANLI 18:54
"Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor" "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor" 18:32