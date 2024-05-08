Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET) Fırtına Kupada finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.Trabzonspor'un gollerini Onuachu, Fountas Umut Bozok(2) kaydetti.

TRABZONSPOR, 16. KEZ FİNALDE

Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.

Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

TOLUNAY KAFKAS'TAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK ROTASYON

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile yapacağı kritik müsabaka öncesi rotasyona gitti.

Kafkas, takımını yarı final maçına Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes ve Güven Yalçın 11'i ile çıkardı.

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile yaptıkları maçta ilk 11'de görev verdiği kaleci Sirigu'nun yanı sıra Veseli, Can Keleş, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter ve Marcao gibi önemli oyuncularını yedeğe çekti.

Ligde kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, 12 Mayıs Pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor müsabakasının sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

ONUACHU SAKATLANDI

Trabzonspor'un golcü futbolcuyu Paul Onuachu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı. Sağ dizinden sorun yaşayan Onuachu, yerini 60. dakikada Umut Bozok'a bıraktı. Umut, biri penaltıdan 2 gol atarak farklı galibiyete katkı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a verdi. Bu oyuncunun kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği şutta top üstten auta çıktı.

31'inci dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna arka direkteki Ceccherini'nin yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Visca ile paslaşan Meunier, topu sağ ayağının dışıyla ceza sahasına gönderdi. Arka direkteki Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

69'uncu dakikada Trabzonspor farkı 2 yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Bardhi, ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra kale önüne çevirdi. Kale önünde Fountas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara gitti: 0-2.

72'nci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Edin Visca'nın sağ köşeden kullandığı kornerde top ceza sahası sol çaprazdaki Fountas'a geldi. Bu oyuncunun şutunda top Can Keleş'in eline çarptı ve hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

74'üncü dakikada Trabzonspor, 3'üncü golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

77'nci dakikada Trabzonspor farkı 4 yaptı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Visca, ortasını ceza sahası çizgisine yakın bir noktadaki Umut Bozok'a yaptı. Umut Bozok, kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ