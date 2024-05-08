Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçe'de bir yandan başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken bir yandan da Aziz Yıldırım'ın adaylık konusu gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeler sonrası Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.