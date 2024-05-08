Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de bir süredir gündem olan başkanlık yarışında adı yazılan Aziz Yıldırım bu konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçe'de bir yandan başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken bir yandan da Aziz Yıldırım'ın adaylık konusu gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeler sonrası Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

İspanyollar duyurdu! Marcao'dan Sevilla'ya Galatasaray isteği...
MLS'ten sürpriz golcü! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi
DİĞER
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!
İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma
F.Bahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...
Arat ve Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
F.Bahçe'den Mert Hakan kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! 13:25
Yıldırım geri mi dönüyor? Başkan adaylığı... Yıldırım geri mi dönüyor? Başkan adaylığı... 13:22
Arat ve Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi! Arat ve Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi! 13:13
Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon... Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon... 12:44
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 12:40
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 12:27
Daha Eski
İbrahim Şahin: Güvenmediğim futbolcu... İbrahim Şahin: Güvenmediğim futbolcu... 12:18
F.Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? F.Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? 12:16
F.Bahçe'den Mert Hakan kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı? F.Bahçe'den Mert Hakan kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı? 12:03
İspanyollar duyurdu! Marcao'dan Sevilla'ya Galatasaray isteği... İspanyollar duyurdu! Marcao'dan Sevilla'ya Galatasaray isteği... 11:52
Ali Çamlı'dan F.Bahçe maçı sözleri! Ali Çamlı'dan F.Bahçe maçı sözleri! 11:36
Avrupa Ligi'nde finalistler belli olacak! Avrupa Ligi'nde finalistler belli olacak! 11:29