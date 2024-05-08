Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, bu sonuç sonrası takıma neşteri vurdu. İşte F.Bahçe'de sezon sonunda yolların ayrılması planlanan o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:35
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Birçok pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan F.Bahçe'ye, kalan maçların hepsini kazanması yetmiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Puan farkı 6'ya çıkarken kalan maçlarda ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puandan fazla almaması gerekiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe'de, bu puan kaybı sonrası radikal kararlar alındı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

F.Bahçe'de ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

Bu doğrultuda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

İşte sezon sonunda baştan aşağı yenilenecek F.Bahçe'de, gelecek planlarında yer almayan o isimler...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

LUAN PERES

Uzun süreli sakatlık yaşadı, nasıl döneceği bilinmiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

LEONARDO BONUCCI

Sözleşmesi bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

RYAN KENT

Bonservissiz bir şekilde gelen Ryan Kent, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

JOSHUA KING

Sözleşmesi bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

JOAO PEDRO

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

MIHA ZAJC

Geçen yaz sözleşmesi yenilenen Zajc, buna karşın beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

SERDAR DURSUN

Sözleşmesi bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

SAMET AKAYDIN

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

MICHY BATSHUAYI

Sözleşmesi bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

EMRE MOR

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Sözleşmesi bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sezon sonu sil baştan! 13 ayrılık birden...

LINCOLN

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

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