TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
Sezonun son günlerine girilirken Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek isimlerin geleceği merak edilirken, Mert Hakan Yandaş konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yönetim, tecrübeli orta sahanın sözleşmesi konusunda kararını verdi. İşte detaylar...
F.Bahçe'nin kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli kulübün Mert Hakan'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi.
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