Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Sezonun son günlerine girilirken Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek isimlerin geleceği merak edilirken, Mert Hakan Yandaş konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:03
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

2023-2024 sezonunun sonuna doğru gelinirken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Sarı-lacivertlilerde gözler iç transfere çevrilirken, sözleşmesi bitecek isimlere öncelik verildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Bu doğrultuda gündeme ilk gelen futbolculardan biri de Mert Hakan Yandaş oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Yönetim, tecrübeli orta sahanın sözleşmesi konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

F.Bahçe'nin kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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