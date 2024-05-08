Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Milli yıldız için birçok talibin olduğu bilinirken, İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı ve milli yıldızın o takımla görüştüğünü yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:25
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

İngiliz basını 24 yaşındaki sol bek için flaş bir iddia ortaya çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

"ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR"

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'le görüştüğünü duyurdu. Haberi de babası Feyzullah Kadıoğlu'nun ağzından çıkan cümlelerle verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Haberde; Feyzullah Kadıoğlu'nun "Ferdi, Arsenal'le görüşüyor. Evet Arsenal'le gidiyor. Büyük oranda Arsenal'le anlaştık" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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