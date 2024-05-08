FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde bomba patlıyor! Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle görüşüyor
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Milli yıldız için birçok talibin olduğu bilinirken, İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı ve milli yıldızın o takımla görüştüğünü yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.
Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.
İngiliz basını 24 yaşındaki sol bek için flaş bir iddia ortaya çıktı. İşte detaylar...
"ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR"
İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'le görüştüğünü duyurdu. Haberi de babası Feyzullah Kadıoğlu'nun ağzından çıkan cümlelerle verdi.
Haberde; Feyzullah Kadıoğlu'nun "Ferdi, Arsenal'le görüşüyor. Evet Arsenal'le gidiyor. Büyük oranda Arsenal'le anlaştık" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.
Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.
Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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