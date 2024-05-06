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Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Konyaspor - F.Bahçe canlı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor. Ev sahibi yeşil beyazlılar ise puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. VAR'da Daniel Schlager görev alacak. Konyaspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 20:10
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Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Konyaspor - F.Bahçe canlı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor. Ev sahibi yeşil beyazlılar ise puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkıyor.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. VAR'da Daniel Schlager görev alacak.

Konyaspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE LİGİN İLK YARISINDA 7 GOLLÜ GALİBİYET ALMIŞTI!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 7-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de golleri, Edin Dzeko, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan kaydetmişti.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SAKAT 7 İSİM SINIRDA!

Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamıyor. Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao ise sarı kart sınırında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ VE BONUCCI KADRODA YOK!

Konyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bonucci ve Serdar Aziz kamp kadrosunda yer almadı. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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