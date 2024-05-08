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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, camiaya 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:14
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Fernando Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Şenol Güneş.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Almanya'da Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştiren Hasan Arat, Sergen Yalçın'la da telefonda görüşmüştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Sabah'ta yer alan habere göre Hasan Arat, Şenol Güneş'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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