BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat ve Şenol Güneş ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, camiaya 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ
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Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik adam, 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.
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