UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih tekerrür etti! Bayern Münih'in büyük şanssızlığı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih deplasmanda Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 68. dakikasında Alphonso Davies'in attığı golle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, finale çok yaklaştığı maçta üst üste yediği gollerle büyük bir şok yaşadı.

Real Madrid'de oyuna sonradan giren Joselu, 88 ve 90+1. dakikada attığı golle tarihi geri dönüşün mimarı oldu ve takımını finale taşıyarak Bayern Münih'i kupanın dışına itti.

TARİH TEKERRÜR ETTİ!

Finali kıl payı kaçıran Bayern Münih, 1999 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde benzer senaryoyu yaşamıştı. Camp Nou'da oynanan finalde Manchester United ile karşı karşıya gelen Bayern Münih 6. dakikada Mario Basler'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak 90+1. dakikada Teddy Sheringham ve 90+3. dakikada Ole Gunnar Solskjaer'in attığı gollere engel olamayan Alman ekibi sahadan boynu büyük ayrıldı.