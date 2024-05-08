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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezona dair yerli oyuncu konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılarda Başkan Vekili Erden Timur, Berat Özdemir için temaslara başlayacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

Süper Lig'in son üç haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'da gelecek sezon kadrosu için çalışmalar da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

UEFA listesine ülke dışından 17 oyuncu kaydedebilen Galatasaray, bu nedenle ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

Habertürk'te yer alan haberde 18-21 yaş aralığını Türkiye'de geçirmiş oyuncular üzerinde tarama yapan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'dan sonra Berat Ayberk Özdemir'i de gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

ERDEN TİMUR ÇOK BEĞENİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da çok beğendiği Berat Özdemir'i şu anda kiralık oynadığı Trabzonspor da bonservisiyle transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

BERAT ÖZDEMİR BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig'de 30 maçta forma giyen Berat Özdemir bu maçlarda 1 gol, 1 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

BERAT NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor'da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcu kariyeri ile ilgili soruya, "Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

Trabzonspor arması ve forması ile sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim."

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