GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezona dair yerli oyuncu konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılarda Başkan Vekili Erden Timur, Berat Özdemir için temaslara başlayacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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UEFA listesine ülke dışından 17 oyuncu kaydedebilen Galatasaray, bu nedenle ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmayı hedefliyor.
ERDEN TİMUR ÇOK BEĞENİYOR
Habertürk'te yer alan habere göre Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da çok beğendiği Berat Özdemir'i şu anda kiralık oynadığı Trabzonspor da bonservisiyle transfer etmek istiyor.
BERAT ÖZDEMİR BU SEZON NE YAPTI?
Süper Lig'de 30 maçta forma giyen Berat Özdemir bu maçlarda 1 gol, 1 asist üretti.
BERAT NE DEMİŞTİ?
Trabzonspor'da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcu kariyeri ile ilgili soruya, "Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil.
Trabzonspor arması ve forması ile sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim."
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