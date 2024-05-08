GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bu transferde ısrarcı! Bonservisi...

ERDEN TİMUR ÇOK BEĞENİYOR Habertürk'te yer alan habere göre Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da çok beğendiği Berat Özdemir'i şu anda kiralık oynadığı Trabzonspor da bonservisiyle transfer etmek istiyor.

BERAT NE DEMİŞTİ?



Trabzonspor'da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcu kariyeri ile ilgili soruya, "Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil.