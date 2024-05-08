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Real Madrid 2-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında karşı karşıya geldi. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 geride giren eflatun-beyazlılar, 88 ve 90+1. dakikada Joselu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 00:27
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Real Madrid 2-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 68. dakikada Harry Kane'in asistinde Alphonso Davies, Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada Real Madrid, Joselu'nun golüyle skoru eşitledi. 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Joselu fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bayern'i eleyen Real Madrid, finalde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Devler Ligi Final mücadelesi 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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