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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi transfere yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda formasından bir süredir uzak olan yıldız isim için yönetim kararını verdi. Okan Buruk'un üstünü çizdiği isim için gelen teklifler değerlendirelecek. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Sarı-kırmızılılar düşme hattında yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini sonuçlandırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Sarı-kırmızılılarda bu gelişmelerin yanı sıra geleceğe yönelik transfer çalışmaları da hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Son haftalarda formasından uzak kalan Zaha için ise yönetim son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, transfer konusunda kolaylık sağlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek

ZAHA BU SEZON NE YAPTI?

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti. Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor. Zaha'nın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

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