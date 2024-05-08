GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderilecek
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi transfere yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda formasından bir süredir uzak olan yıldız isim için yönetim kararını verdi. Okan Buruk'un üstünü çizdiği isim için gelen teklifler değerlendirelecek. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:45
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Sarı-kırmızılılar düşme hattında yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini sonuçlandırmak istiyor.
Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılılarda bu gelişmelerin yanı sıra geleceğe yönelik transfer çalışmaları da hız kazandı.
Son haftalarda formasından uzak kalan Zaha için ise yönetim son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, transfer konusunda kolaylık sağlayacak.
ZAHA BU SEZON NE YAPTI?
31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti. Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor. Zaha'nın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.
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