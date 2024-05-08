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Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de geriden kalan 35 haftanın ardından Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. kez şampiyonluğunu istiyor. Galatasaray bu sezon da şampiyonluğa ulaşırsa kasasını transfer dönemi öncesi dolduracak. İşte o rakam ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:44
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Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Trendyol Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kasasına koyacağı rakam ortaya çıktı.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

NTV Spor'un derlediği habere göre iki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümde yaklaşık 200 milyon lira para ödülünü garantiledi.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Süper Lig'de 35 hafta sonunda 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı. Sarı-kırmızılıar söz konusu kalemlerden toplamda 196 milyon 515 bin lira geliri garantiledi.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Galatasaray, şampiyon olması halinde Şampiyonluk Primi olarak yaklaşık 40 milyon lira kazanacak. Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6'sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılacak. Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyon olması durumunda da 40 milyon liraya yakın gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 maçı da kazanırsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak.

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyon olunması halinde...

Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak. Bu rakam, 20 takım arasında dağıtılacak toplam yayın gelirinin de yaklaşık yüzde 12'sine denk geliyor.

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