Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sezon sonu Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızın yerine Al-Nassr forması giyen Sadio Mane'yi istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Crystal Palace forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı renklerine bağlamıştı.
Bu sezon başında kadroya katılan Zaha'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Fildişili oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi.
Zaha'nın yerine düşünülen isim ise Sadio Mane...
Al-Nassr'dan ayrılmayı planlayan Senegalli yıldız için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Mane, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılıyor.
Sadio Mane bu sezon Al-Nassr formasıyla 39 maça çıktı.
Senegalli yıldız, 17 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Mane'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER