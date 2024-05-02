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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sezon sonu Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızın yerine Al-Nassr forması giyen Sadio Mane'yi istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Süper Lig'de 24. şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Sarı-kırmızılılar özellikle son 2 sezonda takıma kazandırdığı isimlerle büyük ses getirdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Çok sayıda yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, dünya çapında gündem oldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha olmuştu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Sarı-kırmızılılar, son olarak Crystal Palace forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı renklerine bağlamıştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Bu sezon başında kadroya katılan Zaha'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Fildişili oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Zaha'nın yerine düşünülen isim ise Sadio Mane...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Al-Nassr'dan ayrılmayı planlayan Senegalli yıldız için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Mane, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Sadio Mane bu sezon Al-Nassr formasıyla 39 maça çıktı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Senegalli yıldız, 17 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaha gidiyor Mane geliyor

Mane'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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