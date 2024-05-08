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Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 0-0'ın rövanşında rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:07
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Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – NİHAYET FİNAL

Bu senenin belki de en önemli maçı, Beşiktaş için dönüm noktası olan Kupa rövanşında tamamen dolu tribünler önünde başladı maç. İlk yarı her ne kadar Beşiktaş seyircisi uzun günlerden sonra ilk defa son derece formdaydı. Kapalı ve açık tribün uyumu da çok olumluydu. Hatta zannederim maçın 15. dakikasından itibaren yeni bir desibel rekoru kırıldı Dolmabahçe'de.

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Valla Beşiktaş bu hakemlerle ne yapacak bilmiyorum. Zorbay Küçük'ün hakemliği de küçük mü küçük. İlk yarı Beşiktaş'ın tempolu ve güzel oyunu ile geçti. İkinci yarıya başlarken Semih ve Al-Musrati yerini Gedson ve Muleka'ya bıraktı. Beşiktaş temposunu tam yakalamaya başladı derken 60. dakikada Ghezzal'ın sağ arka adalesinde bir problem oldu ve oda yerini Chamberlain'e bıraktı.

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Umarım oyundan çıkan Semih, Musrati ve Ghezzal'da ciddi bir problem yoktur. Nihayet tüm Beşiktaşlıların beklediği gol dakika 70'de Muçi ile geldi. Ankaragücü defansının hatasını affetmeyen Muçi fileleri havalandırdı ve herkes rahat bir nefes aldı. Kara Kartal bu golle adını finale yazdırdı. Beşiktaş'ın bugün ortaya koyduğu futbol bir nebze de olsa göz doldurdu. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularda üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Vasat diyebileceğimiz kimse yoktu ve Kupa finali için güven verdi. Bundan sonra bir adım kaldı kupayı kaldırmaya ve Beşiktaş'ın bunu başaracağına inancım tam.

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – KUPA'YA PENÇE

İyi bir Kupa maçı izledik... Beşiktaş daha çok pozisyon bulmasına rağmen Ankaragücü de hep oyunun içinde kaldı ve son düdüğe kadar şansını zorladı. Bazı futbolcular vardır işleri-güçleri tribünleri ve rakibi tahrik etmektir... Ankaragücülü Atakan böyle bir oyuncu maalesef. Bundan önceki Beşiktaş maçlarında da yapmadığı çirkinlik kalmamıştı.

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Dün sahada iyi bir hakem olsa iki kez atılırdı ama ilk sarı kartı gösterdikten sonra diğerlerini es geçti Zorbay Küçük. İkinciyi gösterse belki de MHK'den fırça yerdi, bilemiyoruz. Ghezzal, Mert Günok, Necip, Masuaku, Svensson, Muçi, sonradan giren Gedson başta hemen hemen tüm Siyah-Beyazlı oyuncular görevlerini yaptılar.

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Semih de bana göre iyiler arasındaydı neden çıktı anlamadım! Yerine giren Muleka da işini iyi yaptı dolayısıyla bu değişikliği de tartışmaya kapatmış oldu, yoksa çok tartışılırdı. Ghezzal koşu mesafesi ve ikili mücadele anlamında kendi standartlarının üzerine çıktı, sakatlandı yine devam etmek istedi ama mümkün değildi. Biraz da şut deneseydi gözlerimizin pasını tamamen silmiş olurdu.

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Muçi özel bir oyuncu ve henüz Beşiktaş'ta yüzde 40'la falan oynuyor. Etrafında kendisi gibi kaliteli ayaklar olduğu zaman her pozisyonda şut atıp çerçeveyi bulacağı kesin. Gelen teklifler reddedilecek ve Arnavut oyuncu elde tutulacaksa önüne, ardına mutlaka çok kaliteli oyuncular alınmalı. Evet Beşiktaş finalde ve sezonu en azından bir Kupa'yla kapatmak için fırsat ayağına gelmiş durumda. Serdar Topraktepe çok iyi değişiklikler yaptı, oyunu doğru okudu. Bu Kupa gelecekse, Serdar hocanın da payı büyük olacak.

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