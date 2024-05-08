Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Dün sahada iyi bir hakem olsa iki kez atılırdı ama ilk sarı kartı gösterdikten sonra diğerlerini es geçti Zorbay Küçük. İkinciyi gösterse belki de MHK'den fırça yerdi, bilemiyoruz. Ghezzal, Mert Günok, Necip, Masuaku, Svensson, Muçi, sonradan giren Gedson başta hemen hemen tüm Siyah-Beyazlı oyuncular görevlerini yaptılar.

Semih de bana göre iyiler arasındaydı neden çıktı anlamadım! Yerine giren Muleka da işini iyi yaptı dolayısıyla bu değişikliği de tartışmaya kapatmış oldu, yoksa çok tartışılırdı. Ghezzal koşu mesafesi ve ikili mücadele anlamında kendi standartlarının üzerine çıktı, sakatlandı yine devam etmek istedi ama mümkün değildi. Biraz da şut deneseydi gözlerimizin pasını tamamen silmiş olurdu.