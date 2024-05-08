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Fenerbahçe'de isyan!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor’la berabere kalarak şampiyonluk ümitlerini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yönetim ve İsmail Kartal, istifaya çağırıldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de isyan!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve ligin bitimine üç hafta kala Galatasaray'la aradaki puan farkı 6'ya çıktı.

Fenerbahçe'de isyan!

Bu sonucun ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar çıldırdı. Sosyal medyada ve sokaklarda isyan bayrağını açan Fenerbahçeli futbolseverler, başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı.

Fenerbahçe'de isyan!

Her iki isim için de "Derhal istifa edin, bu kulüpten defolun gidin" tezahüratları yapıldı, mesajlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'de isyan!

YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR
Futbolseverler, özellikle başkan Ali Koç'tan yapılacak seçimde yeniden aday olmamasını istemedi.

Fenerbahçe'de isyan!

Ülker Stadı'nın önünde istifa tezahüratları yapan taraftarlar, "Sakın aday olma. 6 sezondur takımı mahvettin. Senin yüzünden yüzümüz gülmüyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Fenerbahçe'de isyan!

İsmail Kartal'a da sert sözlerle yüklenen Fenerbahçe'ye gönül verenler, "Fenerbahçe'nin geleceği için istifa etmelisin. İstifa da bir hizmettir. Sen bu takımın hocası değilsin" sözleriyle öfke kustular.

Fenerbahçe'de isyan!

MORALLER BOZUK
Konyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün başladı.

Fenerbahçe'de isyan!

Futbolcuların yüzünden düşen ise bin parçaydı. Moralleri bozuk olan sarı- lacivertlilerde Konya karşılaşmasında forma giyen isimler rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de isyan!

Diğer isimler ise ısınma hareketleri sonrasında taktik çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de isyan!

DERBİDE TARAFTAR OLACAK
Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar tribünden izleyebilecek.

Fenerbahçe'de isyan!

Karşılaşmanın biletleri ise önümüzdeki hafta satışa çıkacak.

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