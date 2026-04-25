Gol düellosunda kazanan Atletico Madrid

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Riyadh Air Metropolitano'da oynanan maçta Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti.
Başkent ekibinin gollerini 49. dakikada Antonie Griezmann, 54. ve 90+3. dakikalarda Alexander Sörloth kaydederken Bilbao'nun golleri 23. dakikada Aitor Paredes ve 90+7. dakikada Gorka Guruzeta'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 60 puanla 4. sırada yer aldı. Athletic Bilbao ise 41 puanla 9. sırada bulunuyor.