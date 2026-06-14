Ferdi Kadıoğlu: 2 kere geldiler ve goller attılar

A Milli Futbol Takımıız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milli takımımızda Ferdi Kadıoğlu, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Böyle başlamak istemezdik, beklemedik bir sonuç! Bütün taraftarlarımız geldi, onlardan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok! Toparlanacağız!

11 kişi savunacaklarını biliyorduk... İki kere geldiler ve goller attılar. Savunmalarını aşamadık, çözüm bulamadık ama telafi edeceğiz.

Şimdi hep birlikte toparlanacağız ve bundan sonrası için ayağa kalkacağız."