Almanya-Curaçao maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelede Julian Nagelsmann'ın öğrencileri rakibini mutlaka mağlup etmek istiyor.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat'ın Curaçao'su ise zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar almak için sahada.

Almanya-Curaçao maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

İŞTE ALMANYA VE CURAÇAO MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

Curaçao: Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen

ALMANYA-CURAÇAO MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya-Curaçao milli maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Harika bir duvar pası ve şahane bir ayak içi! Nmecha, Curaçao karşısında perdeyi açtı! pic.twitter.com/0FnuoY32Kh — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Comenencia'dan tarihi gol! Curaçao, Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü Almanya'ya attı! pic.twitter.com/ix9egaEIu6 — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Brown kesti Schlotterbeck attı! Almanya, Curaçao karşısında yeniden önde! pic.twitter.com/mBzAIde08s — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

⚽️ Kai Havertz, Curaçao karşısında farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/hlTxqzZKXy — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026