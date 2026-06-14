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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Almanya-Curaçao maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Almanya-Curaçao maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geliyor. NRG Stadyumu'nda oynanan maçtan Panzerler mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Curaçao ise ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak büyük bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 21:14
Almanya-Curaçao maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelede Julian Nagelsmann'ın öğrencileri rakibini mutlaka mağlup etmek istiyor.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat'ın Curaçao'su ise zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar almak için sahada.

Almanya-Curaçao maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

İŞTE ALMANYA VE CURAÇAO MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

Curaçao: Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen

ALMANYA-CURAÇAO MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya-Curaçao milli maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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