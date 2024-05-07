Beşiktaş 1-0 Ankaragücü (GENİŞ ÖZET) Kara Kartal Türkiye Kupası'nda finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ankaragücü'nü Muçi'nin 70. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
Siyah beyazlılar bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Beşiktaş, finalde Trabzonspor - Fatih Karagümrük turunun galibiyle karşılaşacak.
GHEZZAL OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
63. dakikada sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.
MASUAKU 1 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Masuaku, 1 maçlık aranın ardından 11'de forma giydi.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde dizinde sakatlık yaşayan Arthur Masuaku, Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Sakatlığını atlayan tecrübeli sol bek, bir maçlık aranın ardından Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte 11'deki yerine döndü.
TRİBÜNLER DOLDU
Ligde şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılarda, taraftar MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Lig karşılaşmalarında tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, kupadaki önemli mücadelede tribünler tamamıyla doldu. Öte yandan konuk ekip taraftarları karşılaşmaya alınmazken, deplasmanda tribününün biletleri de Beşiktaş taraftarları için satışa çıktı.
QUARESMA'YA SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı stadyumdan takip eden eski futbolcuları Ricardo Quaresma'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda takip etti. Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde locada maçı takip eden Portekizli yıldız lehine tezahüratlarda bulundu.
İŞTE MAÇIN GOLÜ