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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını söyleyerek, "2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:42
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geceden dolayı Milliyet Gazetesi'ni tebrik eden Büyükekşi, "Burada marifet gösteren sporcularımıza hepsini tebrik ediyorum. Ödül alanlar da ayrıca tebriki hak ediyor" diye konuştu.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirten Başkan Büyükekşi, "Çok güzel bir şekilde hocamız ve teknik ekip hazırlanıyor. Hocamız geçen hafta Adana'daydı. Türkiye'yi karış karış, futbolcularımızın olduğu yerleri geziyor. Aynı şekilde yurt dışındaki futbolcularımızı takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz. 4'ünde ilk maçımızı İtalya ile oynayacağız. 10'un da Polonya ile dostluk maçımızı yapacağız. Kadro sayısı 23'ten 26'ya çıktı. Hoca da bu 26 kişilik kadroyu belirleyecek. Oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18'indeki Gürcistan maçıyla birlikte turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

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