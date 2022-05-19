Haberler Haberler SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

5 Mayıs Perşembe günü itibariyle sigaraya gelen 2 TL'lik zamla birlikte vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başladı. Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu arama motorlarında yer aldı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte sigara zammının ardından 5 Mayıs sigara fiyatları ve ne kadar zam yapıldığına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:32 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:32
SON DAKİKA | SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç para? 5 Mayıs sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

5 MAYIS SİGARA FİYATLARI | 'Sigaraya zam mı geldi, sigaralara ne kadar zam geldi, sigara kaç para oldu?' soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına yapılan yeni zamla beraber, sigara fiyatları araştırılmaya başladı. İşte Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara markalarının yeni fiyatları!

5 MAYIS SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Bugün itibarıyla sigaraya 2 TL zam geldi. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 42 TL oldu.

5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

👉Marlboro Touch: 28,00 TL

👉Marlboro: 29,00 TL

👉Parliament: 29,50 TL

👉L&M: 25,50 TL

5 Mayıs 2022 Perşembe - Güncel sigara fiyat listesi

👉Muratti: 27,00 TL

👉Muratti BLU: 26,00 TL

👉Lark: 26,00 TL

👉Chesterfield: 25,50 TL

DİĞER
Şarkıcı Hatice 'Yok artık!' dedirtti! Son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu
Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı transfer listesini yönetime verdi! Nwakaeme'nin kararına göre B planı Christian Tello
Derbide dikkat çeken anlar! Arda Turan ve Arda Güler...
Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📅19 MAYIS SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
✈Türk Hava Yolları hatıra bileti nasıl alınır?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
İşte 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti 11:55
CSKA Moskova'nın Mert Hakan teklifi belli oldu! CSKA Moskova'nın Mert Hakan teklifi belli oldu! 11:50
Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11:45
Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman? Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman? 11:13
Derbide dikkat çeken anlar! Arda Turan ve Arda Güler... Derbide dikkat çeken anlar! Arda Turan ve Arda Güler... 11:04
Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? 11:03
Daha Eski
Kasapoğlu'dan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti Kasapoğlu'dan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti 11:01
Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları! Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları! 11:01
Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? 11:00
Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 10:55
FIBA 12 Dev Adam'a müjdeyi verdi! FIBA 12 Dev Adam'a müjdeyi verdi! 10:26
Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! 10:07