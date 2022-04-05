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SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022 - Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar | Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu?

5 Nisan Salı günü itibariyle sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başladı. 'Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorularının cevabı gündemde yerini aldı. 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, gözler Nisan ayına çevrildi ve bu ay sigara fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı sorgulanmaya başladı. Marlboro, Lark, L&M, Kent, Parliament, Muratti, Winston, Tekel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu arama motorlarında yer aldı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte sigara zammının ardından 5 Nisan sigara fiyatlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 09:20
SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022 - Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar | Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu?

5 NİSAN SİGARA FİYATLARI | 'Sigaraya zam mı geldi, sigaralara ne kadar zam geldi, sigara kaç para oldu?' soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından Nisan ayında da sigaraya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 5 Nisan sabahı itibariyle güncel sigara fiyatları, en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatları, sigara zammına ilişkin son durum ve sigara fiyat listesi haberimizde...

EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU? ARALARINDA NE KADAR FARK VAR?

Mart ayının başında sigara markaları 2 TL zam yaparken, son zammın ardından en ucuz sigara 23.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

SİGARAYA TEKRAR ZAM GELECEK Mİ, SİGARAYA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

İddialara göre, Nisan ayı itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi. Zamla ilgili gelişmeler yaşanması halinde detaylar haberimizde yer alacak.

5 NİSAN GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

👉Marlboro Touch: 26,00 TL

👉Marlboro: 27,00 TL

👉Parliament: 27,50 TL

👉L&M: 23,50 TL

👉Muratti: 25,00 TL

👉Muratti BLU: 24,00 TL

👉Lark: 24,00 TL

👉Chesterfield: 23,50 TL


👉Kent Blue: 24,00

👉Kent Slims: 27 TL

👉Viceroy: 24,00 TL

👉Pall Mall: 24,00 TL

👉Samsun 24,00 TL

👉Maltepe: 24,00 TL

👉Rothmans: 23,50 TL

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