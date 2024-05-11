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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Muçi’ye Premier Lig'den dev teklif!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 11 milyon euro’ya L. Varşova’dan aldığı Muçi için Premier Lig’den bir kulübün 20 milyon euro’luk teklif hazırladığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Muçi’ye Premier Lig'den dev teklif!

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Siyah-beyazlılar bir yandan yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmenin peşinde. Beşiktaş'ın bu sezon ara transfer döneminde Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis bedelle kadrosuna kattığı Muci için başkan Hasan Arat, "Teklifler geliyor" açıklamasında bulunmuştu. Arnavut yıldız için bu teklifin İngiltere Premier Lig'den geldiği belirtildi. UEFA Konferans Ligi gruplarında Aston Villa'ya karşı Legia Warszawa formasıyla 2 maçta 3 gol atan Muci dikkatleri üzerinde çekmişti. İngilizler, 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferi sonrası maçlarını takip etmeye devam etti. Bu sezon Legia Varşova ve Beşiktaş ile toplam 48 maça çıkan, 13 gol ve 2 asistle oynayan Ernest Muci'nin transferi için harekete geçen Premier Lig temsilcisinin 20 milyon euro'luk bir teklifle yoklama yaptığı kaydedildi.

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