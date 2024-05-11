TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı

Sivasspor cephesinden şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, sezonu etkili bir performansla geçiren Manaj için "Oyuncumuza yurt dışından da teklifler geliyor, bu nedenle takas değil peşin para taleplerine daha sıcak bakabiliriz" dediği belirtildi.