TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rey Manaj harekatı! Masadaki teklif ortaya çıktı
Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş gelecek yılın transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak için kolları sıvaya yönetim, EMS Yapı Sivasspor'un yıldız ismi Rey Manaj'ı gündemine almıştı. Yiğidolar ile pazarlık masasına oturan siyah-beyazlılar, resmi teklifi iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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TAKASA SICAK BAKMADILAR
Beşiktaşlı yetkililer ise yapılan ilk görüşmede bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek "Para+oyuncu" takasıyla bu transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.
Sivasspor cephesinden şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, sezonu etkili bir performansla geçiren Manaj için "Oyuncumuza yurt dışından da teklifler geliyor, bu nedenle takas değil peşin para taleplerine daha sıcak bakabiliriz" dediği belirtildi.
Hasan Arat başkanlığındaki siyah-beyazlıların da, kupa finalinin ardından yeni teknik direktörün belli olmasıyla birlikte yeni teklifini sunacağı ifade edildi.
Profesyonel kulüp kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Arnavut oyuncu Rey Manaj bu periyotta rakip fileleri 73 kez havalandırmayı başarırken, 5 de asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.
SİVAS'TA YILDIZLAŞTI
Kariyerinde Inter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, Sivasspor'da kendini buldu. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Watford'da oynayan Manaj'ın orada da işleri istediği gibi ilerlemedi.
Sivasspor'da yıldızlayan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor. Kulüp kariyerindeki en çok golü (22) Sivasspor formasıyla atan Manaj, Milli takımda da 31 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
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