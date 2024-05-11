TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yeni sezona da güçlü bir takımla girmek istiyor. Kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Genç oyunculara ayrı bir önem veren yönetim, 22 yaşındaki Arjantinli orta sahanın peşine düştü. İşte o isim ve detaylar...
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Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 26 futbolcudan 18'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü.
Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı.
Diğer yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor.
Yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.
Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
SEZON SONU GÖRÜŞME!
22 yaşındaki orta sahayı yakından takip eden Cimbom, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslara başlayacak.
2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı.
1.80 boyundaki Tangocu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Galarza, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon euro.
Matias Galarza, 2022 senesinde Argentinos'dan Genk'e transfer olmuştu.
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