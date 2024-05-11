Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yeni sezona da güçlü bir takımla girmek istiyor. Kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Genç oyunculara ayrı bir önem veren yönetim, 22 yaşındaki Arjantinli orta sahanın peşine düştü. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşırken Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

İki maçın sonucuna göre Galtasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 26 futbolcudan 18'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Diğer yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

SEZON SONU GÖRÜŞME!
22 yaşındaki orta sahayı yakından takip eden Cimbom, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslara başlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

1.80 boyundaki Tangocu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Galarza, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi

Matias Galarza, 2022 senesinde Argentinos'dan Genk'e transfer olmuştu.

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